Жительница Уфы живет в квартире с гибридом волка

Около года назад уфимка Алида Насырова завела в квартире настоящую волчицу по кличке Кира. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Женщина завела волка, когда ему было всего 28 дней, сейчас вес гибрида волка и маламута более 40 килограммов.

"Волчья кровь всегда сильнее. Какой бы процент собачьей крови не содержался в гибриде, волчья все равно возьмет свое. Особенно у таких высокопроцентных гибридов, как Кира", – рассказала Алида Насырова.

Девушка осознанно привезла щенка из официального питомника в Челябинской области, где разводят волков и гибридных собак.

"100% послушания как у рабочих овчарок, например, не добьешься никогда. Это самодостаточное животное. При принятии решения оно только на себя ориентируется – не на человека", – добавила хозяйка.

На социальные сети Алиды подписано уже более 100 тысяч человек. Некоторые восхищаются дружбой человека и дикого зверя, другие – относятся настороженно. Кира любит играть, особенно с котом. Самка приучена к дисциплине, она знает, в какие места в квартире ей можно ходить, а в какие нет. Питается Кира строго 2 раза в день, столько же раз в день происходят прогулки в металлическом наморднике.

В ближайшее время хозяйка Киры планирует сменить городскую квартиру на частный дом.