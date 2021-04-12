12 апреля 2021 17:05

"Игра выхолощена". Линекер раскритиковал систему видеоповтора VAR


EPA

Система VAR, которая призвана улучшить ситуацию с судейством футбольных матчей, помогая арбитрам обнаруживать и поправлять собственные ошибки в отдельных эпизодах игры, критикуема многими. Гари Линекер находится в числе ее самых жестких критиков.

Лучший бомбардир чемпионатов Англии 1985, 1989 и 1990 годов, выступавший за "Лестер", "Эвертон" и "Тоттенхэм", а с испанской "Барселоной" выигравший Кубок обладателей кубков, назвал систему видеоповторов "смехотворной".

"Необыкновенно, сколь смехотворным стал сегодня VAR, – написал Линекер в своем Twitter. – И дело не только в многочисленных ошибках, но и в том, что эта система высасывает жизнь из игры. Радость от празднования [голов], делающая футбол чем-то выдающимся, полностью выхолощена".

Следует признать, что применение системы VAR не избавило футбол от скандалов, связанных с судейскими ошибками. Очень часто соперники в равных по развитию матчах пытаются оспорить не сами решения судей, а те моменты, когда рефери не стал применять VAR к игровым эпизодам. Это Линекер и называет словом "выхолостить игру".

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