"Игра выхолощена". Линекер раскритиковал систему видеоповтора VAR

Система VAR, которая призвана улучшить ситуацию с судейством футбольных матчей, помогая арбитрам обнаруживать и поправлять собственные ошибки в отдельных эпизодах игры, критикуема многими. Гари Линекер находится в числе ее самых жестких критиков.

Лучший бомбардир чемпионатов Англии 1985, 1989 и 1990 годов, выступавший за "Лестер", "Эвертон" и "Тоттенхэм", а с испанской "Барселоной" выигравший Кубок обладателей кубков, назвал систему видеоповторов "смехотворной".

"Необыкновенно, сколь смехотворным стал сегодня VAR, – написал Линекер в своем Twitter. – И дело не только в многочисленных ошибках, но и в том, что эта система высасывает жизнь из игры. Радость от празднования [голов], делающая футбол чем-то выдающимся, полностью выхолощена".

It’s extraordinary how ludicrous VAR has become. Not only with their many errors but that it sucks the life out of the game. The joy of celebrating, which is what makes football so special, has been completely diluted.