Оплаченная пропаганда: кто платит фейкометам-расследователям

"Коррупция, убийства, фашизм и русофобия". Заголовок резонансной статьи "Федерального агентства новостей", ну или, вернее сказать, очень подробного расследования, которое проливает яркий свет на тех, кто стоит за деятельностью организации "Бэллингкэт". И главное – кто ей платит.

Тут, конечно, надо сделать оговорку, что сама так называемая расследовательская группа во главе с Христо Грозевым позиционирует себя, как независимая. Мол, все проекты – будь то совместные вбросы с иноагентом ФБК или фейки про якобы российский след в убийстве террориста Хангошвили – спонсируются донатами читателей либо некими "фондами". На общественных началах.

Хотя общественных ли? Вот, скажем, лишь один из примеров в публикации ФАН. Бельгийская НКО "Джорнализм Фанд" указана как раз-таки спонсором "Беллингкэт". При ближайшем рассмотрении оказывается финансово связана с правительством Фламандии, а главное – с вездесущим фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса.

Что, разумеется, сразу ставит её независимость, равно как независимость Грозева, который с ней давно и активно сотрудничает, под большой вопрос. И это на самом деле – лишь вершина айсберга. А что скрывается на глубине?

Как получать деньги за якобы непредвзятую расследовательскую работу – это настоящее искусство, которым в "Беллингкэт" явно владеют. В начале апреля они получили миллион евро, сложно поверить, от Национальной лотереи почтовых индексов.

"Она позволяла под видом благотворительности финансировать различные всякие схемы, использовать теневые схемы, это не обязательно в бизнесе, чтобы отмывать различные суммы. Но и финансировать различные организации, которые работают, финансируют тех или иных лиц. В интересах иностранных государств, иностранных разведок, спецслужб и как раз одной из них была "Беллингкэт", – считает Андрей Прокаев, специальный корреспондент РИА ФАН.

Коллеги сделали такую инфографику – от кого идут финансовые потоки, чтобы содержать якобы независимых журналистов-расследователей. Все-таки энтузиазм стоит недешево, речь о миллионах. И главное – личности и целые семьи, чьи идеалы далеки от гуманных.

"Я удивлен как они в числе своих меценатов, пожертвователей умудрились собрать такую клоаку. Есть перечислять, с кого они брали деньги, это просто какое-то адище. Особенно доставило семейство откровенных нацистов, которые открыто признавались в использовании рабского труда. Открыто хвастались, что в их организации нет ни одного не арийца", – поясняет Сергей Колясников, блогер, публицист, автор Telegram-канала Zergulio.

"Беллингкэт" стал удобным средством для вложений. Так, влиятельные семьи не скупились на выплаты, главное, чтобы прокачивать свои интересы.

Или вот интересная личность – Карл фон Габсбург. Играл значимую роль в финансировании "Беллингкэт". Досье крайне занятное. Австрийца спонсировала организация США – деньги предназначались для детей из стран третьего мира. Но туда не дошли. Еще один интересный бизнес Габсбурга – компания, которая защищали культурное наследие в зонах вооруженных конфликтов. Интересно, осталось ли что защищать?

"Он создал организацию, которая занималась тем, что оценивала различные богатства, древности в странах, например, исчезновения, как было в Ираке. Они провели эту работу перед вторжением в Ирак, чтобы древности якобы не пропали. Но проблема в том, что каждый раз, когда начиналась военная кампания, древности пропадали", – отмечает Андрей Прокаев, специальный корреспондент РИА ФАН.

Сколько бы "Белллингкэт" не заявляли о своей открытости и прозрачности, на деле на их сайте вывешен финансовый отчет за 2019 год, хотя на дворе уже 2021 год. Да и кто конечный выгодополучатель от их работы, для экспертов давно не тайна.

"В этой ситуации мы знаем основного заказчика – эта структура называется Ми-6. Английская внешняя разведка, которая через подконтрольные, скажем так, дружественные подконтрольные и прочие структуры осуществляет свою идеологическую деятельность на территории России и тех стран, где есть интересы Великобритании", – уверен Владимир Кравцов, политтехнолог.

Независимость "Беллингкэт" – два слова, которые, находясь в одном предложении, лексическая ошибка. Но все же заявить о себе они умеют. Вот на Украине все ждут не дождутся фильма-расследования о провале спецоперации СБУ вокруг граждан России в Минске. Все анонсируют. И все никак. Неужели заказчики такое показывать не разрешают?