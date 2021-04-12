В Карелии 77 детей Олонецкой школы №1 заразились кишечной инфекцией

В Карелии по поручению главы региона Артура Парфенчикова рекомендовано провести проверки в школьных пищеблоках. Об этом сообщает ГТРК "Карелия" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Число заразившихся кишечной инфекцией в Олонецкой школе №1 за выходные выросло с 60 до 77 человек. Все зараженные являются учащимися начальных классов и один сотрудник пищеблока.

В школе проведена полная дезинфекция. Глава Карелии сообщил о предварительных результатах расследования на странице социальной сети . Он подтвердил первоначальную версию о передаче инфекции через пищу и посуду от заболевшего персонала столовой.

По информации Роспотребнадзора, ведомство направило в суд два протокола в отношении пищеснабждающей организации. Ведомство пытается добиться приостановки работы компании до устранения ими всех нарушений