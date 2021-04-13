Украинский эксперт: мы чуть-чуть отошли от опасной черты

Ситуация, возникшая между Украиной и Россией в последнее время, немного успокоилась. Так считает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

"Несколько дней назад было ощущение, что мы в шаге от войны – и это самое страшное, что себе можно представить и чего нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", – сказал эксперт в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Сегодня, мне кажется, ситуация немного успокоилась. Украинские руководители всячески пытались подчеркнуть, что они не собираются никого провоцировать. И вот этот широкий перебор собеседников по телефону в основном из англосаксонского мира – это говорит о том, что готовности встретить войну реально нет", отметил он.

Это видно и по тому, считает эксперт, как ведет себя президент Украины Владимир Зеленский. "Накануне он говорил, что, мол, завтра война и улетел в Катар. Потом продолжил полувоенную риторику, но, тем не менее, полетел в Турцию", – напомнил Михаил Погребинский.

"Надеюсь, что чуть-чуть отошли от этой опасной черты", – заключил он.

Что касается вопроса возможного членства Украины в НАТО, то политолог отметил, что фактически НАТО – это структура США.

"Важно, что собираются делать американцы. Хотя даже они ушли от ответа насчет того, есть ли на повестке дня вступление Украины в НАТО. Важно не то, что говорят Арестович, Кравчук и Зеленский. Важно, что собираются делать американцы. Готовы ли они воевать с Россией? – сказал Михаил Погребинский. – Мне кажется, они не готовы, несмотря на риторику".