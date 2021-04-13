Вратарь Просветов не спас "Аризону" от проигрыша "Колорадо"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Денвере, где "Колорадо Эвеланш" принимал "Аризону Койотис". Хозяева победили с результатом 4:2.

Вратарь "Аризоны" Иван Просветов впервые вышел в стартовом составе. Российский голкипер отбил 16 бросков из 19. Еще одна шайба побывала в воротах "койотов", когда они были пусты. "Колорадо" победил 4:2. Нападающий "Эвеланг" Валерий Ничушкин и защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативных действий не совершили. Любушкин был удален на две минуты.

"Лос-Анджелес Кингз" проиграл на своем льду "Вегас Голден Найтс" со счетом 2:4. При этом в середине второго периода "короли" были впереди 2:0.