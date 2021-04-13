Япония сольет радиоактивную воду с "Фукусимы" в Мировой океан

Во вторник правительство Японии разрешило сбросить в океан всю радиоактивную воду, скопившуюся в резервуарах атомной станции "Фукусима-1". Как утверждают сами японцы, этот процесс не нанесет вреда Мировому океану, так как вода будет очищаться в течение двух лет. К 2022 году все имеющиеся емкости на станции будут переполнены.

Это решение принято на совещании глав министерств и ведомств, сообщает ТАСС, во главе с премьером Японии Ёсихидэ Сугой. Соответствующие работы по очистке 1,25 миллионов тонн зараженной воды уже начались. Впрочем, японские специалисты так и не пояснили, каким образом из воды будут удалены изотопы трития, которые технически невозможно извлечь. Тем не менее, в Стране восходящего солнца уверены, что концентрация этого изотопа в сливаемой воде будет соответствовать нормам, установленным ВОЗ.