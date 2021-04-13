МИД РФ обеспокоен решением Японии по сливу радиоактивной воды

Россия просит Японию разъяснить планы по осуществлению сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Государственный деятель обратила внимание на то, что Токио не счел нужным провести консультации с соседними государствами. Официальная информация не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона.

МИД России выражает серьезную озабоченность, поскольку решение Японии представляет радиационную угрозу. Москва ожидает от Токио более детальных разъяснений.

Ранее власти Японии заявили о планах сбросить в океан всю радиационную воду, которая скопилась в резервуарах "Фукусимы-1". Там считают, что этот процесс не нанесет вреда экологии, поскольку воду очистят.