Голевой пас Михеева не помог "Торонто" в Монреале

"Монреаль Канадиенс" и "Торонто Мэйпл Ливз" продолжили игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева до этой встречи потерпели три поражения кряду и победа со счетом 4:2 прервала их неприятную серию.

"Канадцы" уже к 7-й минуте вели 2:0 после голов Татара и Сузуки. Но Мэттьюз и Таварес, которому ассистировал россиянин Илья Михеев, к 35-й минуте счет сравняли. И все же "Монреаль" усилиями Андерсона и того же Татара матч выиграли.

"Каролина Харркикейнз" у себя дома проиграла "Детройт Ред Уингз" 1:3. Братья Андрей Свечников ("Каролина") и Евгений Свечиников ("Детройт") очков не набрали.