Два гола Волкова принесли "Анахайму" успех в Сан-Хосе

Матчем между командами "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости отличились уже на 1-й минуте игры, а всего забили в ворота "акул" четыре шайбы – 4:0.

Гол Комтуа уже в стартовой атаке определил дальнейший ход поединка. Хозяева пытались наладить контригру в нападении, но уже в перовом тайме получили еще две шайбы, забитые россиянином Александром Волковым с интервалом в 4 минуты, предопределили исход. В третьем тайме окончательный счет установил форвард "уток" Ракелль.