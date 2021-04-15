Гол и пас Волкова помогли "Анахайму" обыграть "Сан-Хосе"

Матчем в Сан-Хосе между местными "Шаркс" и "Анахайм Дакс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда уступили "могучим уткам" со счетом 1:4. В составе победителей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился Александр Волков.

Помимо российского нападающего за гостей отличились Райан Гецлаф, Дерек Грант и Якоб Сильверберг. У проигравших единственный гол оказался на счету Эрика Карлссона.

Российский защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов очков за результативность не набрал.