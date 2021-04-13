Проблему энергодефицита в Калмыкии помог решить степной ветер

Услышать шум ветра в лопастях – уникальный случай. Обычно его порывы здесь гораздо сильнее. Еще в прошлом веке в республике пытались подружится с воздушной стихией. Несколько установок построили рядом с Элистой. Но все силы явно пустили на ветер.

Вот они пионеры ветроэнеренетики юга страны. Они продолжают работать, но уже в качестве вышек связи. Лопасти сохранились только на одной установке. И внимание ее мощность составляла всего 1 мегаватт.

Для сравнения в этой современной установке 4 мегаватта. И для ее работы достаточно слабого бриза. Год назад на этом месте лишь гулял ветер, да редкие отары овец. Теперь пейзаж стал совсем другим. И каждый месяц эти установки производят до 30 миллионов киловатт электроэнергии.

Почти полсотни ветряных мельниц подставляют ветру свои гигантские крылья. Лопасти – гордость отечественных производителей. Их строили на Волге, везли через всю страну и основу для установок. По сути, проект фонда развития ветроэнергетики для калмыцких степей сродни всероссийской стройке.

"Это реализованный проект в Калмыкии по строительству ВЭС это был самый масштабный проект за последние 25 лет было построено 200 мвт эл энергии которой можно снабдить города 250 тысяч человек", – рассказал директор Дирекции по строительству "Ветропарки ФРВ" в Калмыкии Евгений Шидяев.

Каждая 150-метровая башня с гондолой наверху – целый энергетический комплекс. Он контролируется огромной семьей всевозможных датчиков. Их здесь больше двух десятков. За работой всей системы наблюдают компьютеры и сменный персонал.

"Республика всегда была энергодефицитная, вся энергия поступала из-за пределов. Строительство таких объектов позволило обрести свои источники генерации", – сказал начальник отдела реализации политики в сфере газоснабжения и энергетики Министерства ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия Александр Дованов.

Отсюда электроэнергия уже поставляется в единую энергосистему страны. Две новых ветроэлектростанции вышли на проектную мощность. Их суммарная выработка энергии уже превышает потребность столицы Калмыкии.

"Потенциальный эффект от реализации программы может быть значительно масштабнее для региона , ведь РК , обладая огромным потенциалом альтернативной энергии, может стать экспортером зеленой энергии соседние регионы", – отметил вице-президент ПАО "Фортум", директор дирекции "Филиал по управлению альтернативной энергетикой" Михаил Шабалин.

Калмыки шутят: ветер у нас дует в двух направлениях – полгода в одну строну, полгода в другую. То есть он здесь всегда . А значит альтернативное топливо для подобных станций в избытке.

Эти установки уже держат нос по ветру. Через год так называемой зеленой энергии будет еще больше. В республике планируют строительство солнечной электростанции.