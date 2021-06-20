Переработка отходов: энергия из мусора

Подмосковье – регион, свободный от мусора. В Воскресенске начался монтаж генератора турбины "Флавия" – сердца нового завода по утилизации отходов. На выходе получат электричество, которого хватит на небольшой город.

Вот два ведра. В одном ведре у нас пластиковые отходы. Во втором ведре –хозяйственные отходы. И по-другому уже, кажется, быть не может — привычка. В этом СНТ в Долгопрудном мусор разделяют все без исключения.

Синий бак — для пластика, стекла, железа. Серый – для всего остального. Выгружать мусор приезжают также две машины: синяя и серая.

В неделю машины должны вывозить, как минимум, по 2—3 таких контейнера. Это норма. И если баки по какой-то причине не успевают наполняться – управляющая компания или председатель СНТ должны объяснить – почему.

Такой контроль нужен, чтобы больше не допустить появления новых свалок в Подмосковье, какие когда-то были в Коломне, в Серпухове, в Волоколамске.

Кадры двухгодовалой давности. Горы мусора. Отходы гнили, растекались, горели. Люди задыхались. В конце прошлого года власти Подмосковья раз и навсегда закрыли все полигоны.

"Городских свалок в Подмосковье больше не будет. Все, тема закрыта. И та беда, которая была в Серпухове, в Волоколамске, в Можайске, в Чехове, в Пушкинском районе, все сегодня рекультивируется", — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отходы теперь отвозят вот на такие перерабатывающие комплексы, в области их уже девять. Отдельно – стекло, отдельно – металл, пластик – все это сортируется, дезинфицируется, фасуется в аккуратные брикеты. И – можно отправлять. Органику — на переработку в так называемый "технический" грунт, все остальное – на вторичный рынок.

Из этой груды мусора можно сделать много полезных вещей. Например, из 25 пластиковых бутылок – флисовую куртку. 400 алюминиевых банок нужно, чтобы собрать целый велосипед. А одна автомобильная шина — это один метр покрытия для детской площадки.

То, что переработать невозможно – фольга, пластиковые трубочки, фантики от конфет – пока что складывают отдельно на специальной площадке. Но через полтора года привезут сюда. Это будущий мусоросжигательный завод, который сейчас строится в Воскресенском районе.

Здесь мусор будут сжигать, а выделяемый пар преобразовывать в энергию. 750 тысяч тонн мусора в год сможет принимать только один этот завод, а взамен нам отдавать энергию. 70 мегаватт – этого хватит, чтобы полностью обеспечить электричеством 20 тысяч человек. То есть, сразу несколько поселений или даже один небольшой город.

Генеральный директор компании "РТ-Инвест Строй" Дмитрий Богданов поясняет: "Отходы, сжигая, вырабатывают тепло. Данное тепло преобразуется в насыщенный пар. И этим паром производится вращение турбоагрегатора мощностью 50 МВт, который приводит во вращение генератор, и генератор вырабатывает электрическую энергию".

Вот он, генератор паровой турбины – сердце всего завода. Кран медленно устанавливает конструкцию весом больше 100 тонн. А в этих трех корпусах расположатся огромные паровые котлы.

Преимущество этих котлов – в использовании высокотемпературного режима сжигания отходов, которое позволяет утилизовать все вредные вещества. Температура горения отходов порядка 1300 градусов.

Выделяемые газы сначала поступают в специальное отделение, где проходят трехступенчатую очистку от тяжелых металлов и диоксинов, после чего – в дымовую трубу. Эту технологию разработали в японско-швейцарской компании, которая уже запустила больше 500 подобных заводов по всему миру.

Генеральный директор компании "РТ-Инвест"Андрей Шипелов приводит статистику: "В России таких заводов нужно еще 25. Таким образом мы сможем реализовать нашу заветную цель – закрыть 200 полигонов во всех городах нашей страны".

Уже сейчас ситуация близка к критической, говорят специалисты. Во многих регионах мусор просто некуда девать, полигоны переполнены.

Вот свалка под Санкт-Петербургом. Отходы, в том числе токсичные, свозят сюда с 70-х годов.

Новосибирская область. В жару эта гора дымит по несколько недель.

А это тлеет свалка в Волгограде. Едкими газами дышат десятки тысяч людей, у которых рядом дома.

"Жители России, так же, как и жители других передовых стран, должны понимать, что все отходы жизнедеятельности россиян не подлежат захоронению ни в каком виде. Они все должны сразу идти на переработку", — взывает к сознательности граждан председатель Экологического совета при правительстве г. Москвы Валерий Петросян.

Всего в Подмосковье, а также в Татарстане появится пять таких заводов по переработке отходов в энергию. Первый из них – в Воскресенском районе Московской области – заработает уже в конце следующего года.