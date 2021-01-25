Современный животноводческий комплекс появился в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия в топе регионов по приросту молочного производства. Способствует этому кавказское разнотравье, современные технологии, а также – музыка.

На новый путь встала группа компаний республики. Союз уже за два года приносит первые весомые результаты. Только эта ферма, которая расположена в предгорьях, дала полсотни новых рабочих мест.

"Работа есть, заработок стабильный, аванс и зарплата строго по определенным дням", – рассказывает Галимат Калмыкова.

На руинах старой животноводческой площадки в короткий срок появился современный молочно-товарный комплекс. Здесь более двух тысяч коров. Все они – специальной молочной породы. Лишь треть из них приобретались за рубежом.

Это дойное стадо нового предприятия. Каждой корове местный климат, а особенно корма со здешних предгорий уж точно пришлись по вкусу. Эти коровы уже дают больше сорока литров молока в день.

Жизнью комплекса, как это уже принято в отрасли, помогают управлять компьютеры. Электронные чипы на каждом коровьем ухе, которых ласкают в доильном зале аккорды классики.

Быстрый старт нового предприятия был бы невозможен без финансовой поддержки федерального центра и местных властей. Только на первом этапе затрачено более полумиллиарда рулей.

И это не единственное предприятие подобного направления и масштаба в Карачаево-Черкесии. Глава региона считает животноводство наряду с туризмом и промышленностью тремя китами развития субъекта.

"Мы видим, что за два года с начала реализации проекта практически вышли на полную мощность, и предприятие еще в развитии и занимается мелиоративным хозяйством", – говорит глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов

Собственная кормовая база и собственная переработка молока – это классика успешного молочного бизнеса. Но, кроме этого, новый союз предлагает улучшать молочное поголовье всей республики.

"Мы должны получить со дня на день племенное свидетельство, и республику мы можем обеспечивать племенным поголовьем", – сообщил учредитель Союза производителей молока Джамбот Хапсироков.

Объем молочной реки, текущей с этого союза на региональные прилавки, пока невелик. Но уже в следующем году эта площадка позволит выдавать почти в полтора раза больше молока с особым вкусом кавказских предгорий.

Эти металлоконструкции – основа нового корпуса для молодняка. Через месяц он будет готов. С началом работы этого корпуса предприятие выходит на второй этап развития.