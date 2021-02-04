Просторный двор, светлое трехэтажное здание. Первый лицей Усть-Джегуты начал новую жизнь. Для небольшого городка это настоящий праздник. Самая крупная местная школа меняет расписание. Занятия теперь только в одну смену.

В уютных классах современная начинка для образования. Интерактивные доски в помощь учителям, удобная мебель для школьников. Новый спортивный зал, и место сбора всей школы для торжеств – большой актовый зал.

Учеба учебой, а обед по расписанию. В новом школьном корпусе теперь большая столовая. Бесплатное горячее меню для младших классов.

Больше всего новоселью рады педагоги. Раскладывать ежедневный пасьянс из расписания и свободных классов не нужно. Есть время на подготовку к урокам и дополнительным занятиям.

В очень короткие сроки меньше, чем за два года создали эту новостройку. Один из молодых субъектов страны Карачаево-Черкесия старается шагать в ногу со временем. Ежегодно здесь обновляются разные учебные заведения – будь то школы или гимназии.

Часть новых учебных заведений молодая республика юга страны создает по собственному проекту. Под одной крышей строят школу и детский сад.

Создавать новое в предгорьях не боятся. Программа "Земский учитель" здесь стартовала одной из первых на юге страны. Больше десяти педагогов легко шагнули из города в село.

В горском платье десяток блестящих узоров. Они играют по-новому в новом зале. Этот кружок и еще один – пения отныне навсегда будут в новом расписании первого лицея, где сегодня зазвенел первый звонок.

Яркие цветные шары у входа скоро появиться в новой сельской школе аула Гюрюльдеук. Это совсем рядом в этом же районе. Ее уже строят.