Тысячи мертвых лягушек обнаружили на берегу реки под Хабаровском

Берега небольшой речки, усыпанные мертвыми земноводными, сняли на видео жители поселка Кукан Хабаровского района 12 апреля. Помимо лягушек к берегу прибило и мелкую рыбешку. Люди опасаются, что в поселке произошла экологическая катастрофа.

Видимых причин для замора лягушек и рыбы не наблюдается, если не считать еле заметную радужную пленку на воде у самой кромки берега и странного запаха у водоема. Пользователи соцсетей высказывают самые разные версии случившегося – от отравления нефтепродуктами, до зимнего анабиоза. Но все сходятся в одном – такого явления в этих краях не припомнят.

"Сейчас проводим расследование, что там могло произойти. Лягушки не спят – они действительно мертвые. Есть две версии происходящего – либо им не хватило кислорода, либо были какие-то сбросы. Пока выясняем", – цитирует издание Dvhab.ru слова руководителя Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимира Сидорова.

Массовые заморы земноводных могут происходить после бесснежных зим, когда небольшие водоемы промерзают до дна. Что стало причиной гибели земноводных в этот раз, предстоит разобраться экологам.