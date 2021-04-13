Сандро Шварц: хочу сделать "Динамо" чемпионом

Работающий с московским "Динамо" немецкий специалист Сандро Шварц учит русский язык и достиг определенного прогресса. Шварц признался, что хотел бы привести клуб к победе в чемпионате.

Выступая в эфире канала "Россия 24" Сандро Шварц заявил, что получает удовлетворение от работы с "Динамо". Более того, он хотел бы сделать подарок болельщикам клуба – выиграть чемпионский титул к столетнему юбилею, а именно к 2023 году. "Не буду забегать так далеко, впереди еще два года. Нужно максимально улучшить игру и прибавлять от матча к матчу".

Сандро Шварц признался в любви к российской столице. "Я впечатлен Москвой. Очень красивый, чистый город. Когда у меня выдаются выходные, я стараюсь знакомиться с городом".

Шварц сказал, что приступил к обучению русского языка и добился некоторого успеха. "В моем лексиконе появилось немало новых слов. Мне нравиться учить русский и в изучении языка имеется заметный прогресс".