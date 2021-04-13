Сандро Шварц: команда "Динамо" растет от матча к матчу

Разговор о футболе, о работе немецкого специалиста в российской премьер-лиги, о жизни в Москве и о столичном "Динамо" – в интервью наставника "бело-голубых" Сандро Шварца, гостя программы "Футбол России" на канале "Россия 24".

"Если бы мне два года назад сказали, что я окажусь в Москве, я бы вряд ли поверил, но сейчас я здесь и этому благодарен. Я очень впечатлен столицей России. Когда у нас есть выходные, мы с удовольствием выезжаем в город с тренерским штабом", – говорит тренер "Динамо".

"Мне очень нравится русская культура, я впечатлен многим в Москве, например, Красной площадью, – сказал Шварц. – В этом городе чувствуется особая энергия. Помимо всего прочего, я вижу, насколько Москва чистый город, это очень бросается в глаза".

Специалист признался, что уже учит русский язык: "Преподаватель, который со мной занимается, доволен моим прогрессом. Сейчас в моем лексиконе появилось достаточно много русских слов: "дай пас", "играй", "обводи", "спокойно". Мне очень нравится и я буду продолжать".

Когда Шварцу намекнули на близящийся 100-летний юбилей "Динамо", он улыбнулся: "Понимаю, что юбилей клуба – это особая дата, и болельщикам хотелось бы чего-то особенного к ней. Я бы не стал забегать так далеко. Еще два года впереди. Сейчас наша цель – максимально улучшить свою игру".

Говоря об игровых проблемах команды, тренер отметил: "Я бы не сказал, что у нас настолько очевидные проблемы, например, в обороне. Еще в зимнее трансферное окно я говорил, что нам просто нужны футболисты высокого уровня на ряд позиций. Но наша команда растет от матча к матчу как единый коллектив".