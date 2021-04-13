Три года колонии-поселения за смертельное ДТП получила 22-летняя костромичка

Молодая виновница ДТП с тремя жертвами получила три года колонии-поселения. Костромской райсуд вынес приговор 22-летней автоледи.

Авария произошла в октябре 2020 года на перегоне Кострома – Нерехта. Девушка за рулем "Тойоты" выехала на встречную полосу и столкнулась лоб с лоб с автомобилем, двигавшемся в своем направлении. Погибли два пассажира – родственники девушки в салоне иномарки, а также водитель встречного транспорта, передает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Отмечается, что авария произошла на сухой прямой дороге в светлое время суток.

В ходе судебного заседания обвиняемая не смогла объяснить причины неожиданного маневра на трассе. Таким образом, к трагедии привела банальная небрежность водителя. Суд учел, что преступление совершено впервые, обвиняемая возместила родственникам погибшего водителя порядка 700 тысяч рублей и принесла им извинения.

Приговором суда нарушительница отправляется в колонию поселение на три года. Кроме того, она лишается права управлять автомобилем на срок два года шесть месяцев.