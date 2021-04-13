В Японии открылся фан-клуб фигуристки Александры Трусовой

Клуб поклонников российской фигуристки Александры Трусовой создан в Японии. Событие произошло буквально накануне старта в Осаке последнего в сезоне крупного турнира по фигурному катанию – командного чемпионата мира.

Япония традиционно лидирует в деле пропаганды одного из самых популярных видов зимнего спорта, фан-клубы ведущих фигуристов создаются здесь повсеместно. Российские спортсмены также в деле – японцы в разное время создали, например, сообщества Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

И вот бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова также удостоилась этой чести. "Официальный фан-клуб Александры Трусовой. Она изменила мир фигурного катания, исполнив первой среди женщин четверные тулуп, флип и лутц", – говорится в Instagram на странице сообщества.

Сама россиянка также поделилась новостью в социальных сетях: "Рада сообщить об открытии моего фан-клуба в Японии. Япония – особая страна, которая мне очень нравится. И мне нравится, что в этой стране любят фигурное катание".