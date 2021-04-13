В Арзамасе пьяный водитель протаранил три автомобиля, пытаясь скрыться от полиции

В Арзамасе полицейские задержали 26-летнего водителя Logan, который устроил массовое ДТП во время погони от полицейских. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Пытаясь скрыться от сотрудников полиции, он совершил столкновения с автомобилями "ГАЗ", Hyundai и Mitsubishi. Поймать нарушителя удалось после блокировки на улице Березовская. Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину пришлось вытаскивать из салона.

В отношении водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД", "Оставление места ДТП, "Невыполнение требования об остановке транспортного средства".

Владелец автомобиля находился на пассажирском сидении, в его отношении составлен протокол по факту передачи управления транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.