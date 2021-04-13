Самокат вне закона: почему "пешеход на колесах" ни за что не отвечает

С наступлением тепла любители велосипедов, самокатов, гироскутеров и моноколес захватили тротуары. Пункты проката открылись, но в ПДД до сих пор не прописана ответственность пользователей "альтернативного транспорта". Между тем, "пешеход на колесах" может представлять опасность для тех, кто передвигается на своих двоих.

Во дворе дома Елены есть своя парковка самокатов и велосипедов. Женщина говорит: как ее в детстве посадили на двухколесный велосипед, так она с ним и не расставалась. Потом опробовала электросамокат. Елена уже на пенсии, но если надо ехать в город, то только так.

"У меня еще и больное сердце, долго ходить пешком я не могу – устаю, но благодаря самокатам я мобильна и быстрее передвигаюсь, чем здоровые люди, которые бегают", – отмечает москвичка.

Сезон проката самокатов и велосипедов уже открыт. Но если ответственность велосипедистов четко регулируется ПДД, то в случае с самокатами, моноколесами, гироскутерами и сигвеями в правовом поле по-прежнему пробел. Человека на альтернативном транспорте официально относят к пешеходам. При этом самокат может развивать скорость до 20 километров в час и в толпе людей превращается в довольно опасное средство передвижения. Можно и самому упасть, и другим навредить.

Только за прошлый год число ДТП с участием пользователей самокатов выросло в 2,5 раза, пострадало более 200 человек. Это только официальные цифры, а сколько известно случаев, когда человек на самокате сбивал пешехода и мчался дальше.

Наезд "самокатчика" на пешехода сейчас в законодательстве квалифицируется как столкновение двоих пешеходов.

"Это как-то странно звучит, потому что тот же самокат и тот, кто им управляет, обладают достаточно большой массой", – говорит директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельник.

Получается, что сегодня люди на альтернативном транспорте относятся к привилегированному сословию участников движения: возможностей много, ответственности мало. Можно не уступать дорогу пешеходам, не регулировать скорость. Кстати, выезжать на проезжую часть сегодня на таком транспорте нельзя, однако и права на это никто не отберет.

"Это не велосипед, который может ездить по проезжей части. В правовом законодательстве сейчас это пешеход, который идет по проезжей части – к ним будет относиться штраф как переход в неположенном месте, это 700 рублей", – говорит депутат Госдумы Александр Васильев.

Но патруль ГИБДД не стоит на тротуаре и не тормозит пешеходов, чтобы выписать им штраф.

О том, чтобы выделить в самостоятельную категорию пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), задумались еще два года назад. Минтранс и ГИБДД совместно с депутатами разработали проект поправок в ПДД.

"В редакции изменений, которая не принята, самокат может находиться на проезжей части, если там скорость потока не больше 60 километров в час и отсутствуют при этом тротуар и велодорожки, – отметил Александр Васильев. – Но с новыми правами появятся и обязанности".

Гонять как раньше уже не получится: на переходах придется замедляться, а пешеходам уступать дорогу. Впрочем, проект поправок пока забуксовал. Между тем, электротранспорта становится все больше, и судя по тому, с какой скоростью сейчас перемещаются "пешеходы на колесах", изменения в законодательстве нужны были еще вчера.