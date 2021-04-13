Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе

Политические группировки на Украине и за ее пределами, которые заинтересованы в прямой эскалации конфликта в Донбассе и перевода его в горячую фазу, как стало известно из информированных источников, готовятся использовать карабахский сценарий. Об этом в эфире программы "60 минут" сообщил военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

По его словам, под кураторством турецких спецслужб ведутся переговоры с известными террористическими группировками. "Это люди со знанием русского языка, с опытом военных действий и навыками работы в бандподполье на Кавказе, – рассказал корреспондент. – В Киеве хотят собрать их всех в одно подразделение, подобно батальону, который был создан из боевиков, бежавших из России после завершения антитеррористической операции на Северном Кавказе. Именно такой батальон действовал в 2014 году под Дебальцево". Боевики готовы отработать, уже установившийся за годы многочисленных военных конфликтов, гонорар.

Пока, как отметил Семен Пегов, перевес в численности и боевой технике в районе линии разграничения сторон у ВСУ, но ополчение Донбасса готово к отражению нападения, если такое случится.