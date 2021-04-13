Журналист из проекта WarGonzo: Донбасс морально готов

Журналист Семен Пегов, руководитель проекта WarGonzo, отметил, что несмотря на то, что в последние дни на линии соприкосновения не было серьезных обстрелов, происходит перемещение сил и средств противника, обкатка техники.

"Перебрасываются дополнительные силы из националистических батальонов, силы специальных операций", – сказал он, находясь в Донецке на прямой связи с программой "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По его словам, есть определенные проблемы на отдельных участках фронта, но они сейчас устраняются.

"Все основные подразделения готовы действовать по плану. Паники и страха нет", – отметил Семен Пегов, отметив при этом, что морально Донбасс готов к борьбе.

Он добавил, что проходят плановые учения и отрабатываются разные сценарии по применению Украиной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.