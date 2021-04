Нейросеть научилась генерировать несуществующих котиков

Нейросеть научилась генерировать изображения кошек. На получающихся картинках, которые выглядят реалистичными, продемонстрированы несуществующие четвероногие.

Сервис называется This Cat Does Not Exist. Его создатель — американский разработчик Филипп Ван, сообщает The Verge.

В прошлом году нейросеть уже научили генерировать кошек, но животные на изображениях выглядели кривовато. Теперь же сервис показывает котиков, которые очень похожи на настоящих. Некоторые пользователи забеспокоились о том, что теперь Сети не понадобятся фотографии их животных, ведь ей генератор подобного плана. При этом, стоит отметить, нейросеть способна создавать лишь мордочки питомцев.