Сын экс-главы Северной Осетии подрался с сыном Жириновского. Видео

Накануне в аэропорту Внуково прилетевшие с Владикавказа сыновья влиятельных лиц поругались и устроили потасовку.

По словам очевидцев, конфликт спровоцировал сын главы ЛДПР Олег Эдельштейн, заявив Зелимхану Битарову, что их время вышло, на что его оппонент крайне вспылил и бросился в атаку.

На кадры, опубликованные владикавказским телеграм-каналом, попал фрагмент ссоры, когда Битаров обзывает Эдельштейна мразью и требует подойти для выяснения отношений.

По неподтвержденным данным, в рукопашной безоговорочно победил сын экс-главы Северной Осетии, который нанес обидчику несколько мощных ударов по голове.

В прошлую пятницу, 9 апреля, бывший руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров покинул свой пост, президент Владимир Путин подписал его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Меняйло.