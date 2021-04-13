Разведка США считает, что Москва не стремится к конфликту с Вашингтоном

Американская разведка полагает, что Россия стремится к прагматическому сотрудничеству, а не конфликту с США.

Как передает ТАСС, об этом сообщается в обнародованном пресс-службой директора Национальной разведки Соединенных Штатов Америке документе.

В ежегодном отчете спецслужб страны отмечается, что Москва хочет добиться от Вашингтона деловых отношений, но на собственных условиях.

Подчеркивается, что РФ при этом продолжит подрывать международное влияние США, пытаясь раскалывать страны Запада, разрабатывая новые мировые союзы и демонстрируя способность России влиять на глобальные события в качестве весомого политического игрока.