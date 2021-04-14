В Египте 22 человека погибли при столкновении автобуса с бензовозом

Крупное ДТП произошло вечером, 13 апреля, на юге Египта. На трассе после столкновения с припаркованным грузовиком выгорел дотла пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на египетские издания.

По предварительной информации, авария произошла на трассе Асьют – Красное море. Водитель автобуса, который следовал из Каира в Сохаг не заметил остановившийся в темноте грузовик с нефтепродуктами, у который случилась неисправность.

На большой скорости пассажирский транспорт врезался в цистерну. После удара обе машины загорелись, автобус выгорел дотла. Выжить удалось четверым пассажирам, в том числе и 12-летнему мальчику.

На месте происшествия работали 30 бригад скорой помощи. Операция на месте аварии продолжается.