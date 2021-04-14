Смертельное ДТП с пожаром в Бразилии попало на видео

Легковой автомобиль спровоцировал массовую аварию и пожар на юге Бразилии.

Инцидент произошел во вторник, 13 апреля, в Кампу-Ларгу. Виновник ДТП внезапно выехал перед бензовозом и попал под его колеса, воспламенившись.

Грузовик потерял управление и врезался во встречный автобус. Загорелись все три транспортных средства, после тушения от них остались лишь обгорелые металлические скелеты.

Водители автобуса и бензовоза успели убежать от огня. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, скончался на месте.

По информации издания G1 PR, автобус следовал без пассажиров, и по этой причине в аварии больше никто не пострадал.