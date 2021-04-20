Семья погибла в машине, раздавленной грузовиками. Видео

В Сети появились кадры с камер наблюдения, запечатлевших момент страшной аварии, произошедшей в минувший понедельник, 19 апреля, в штате Пара, расположенном на севере Бразилии.

На записи видно, как легковой автомобиль оказался позади цементовоза, сбросившего скорость перед лежачим полицейским. Через несколько мгновений в легковушку врезался еще один грузовик, водитель которого прозевал момент торможения.

После удара машина оказалась смята – все, кто находился в ней, погибли на месте.

Как сообщают местные СМИ, жертвами ДТП стала семья из пяти человек – родители, сын-подросток, и две маленькие девочки. Как утверждается, они ехали в гости, чтобы попрощаться с родственником, отправляющимся в длительную поездку.

Изначально циркулировала версия о том, что мужчина, управлявший легковым автомобилем, сам спровоцировал аварию резким торможением, однако видеозаписи расставили все по местам.

Полиция уже задержала водителя грузовика, сплющившего легковушку.