Четыре человека погибли при столкновении поезда с автобусом в Египте

В понедельник 21 июня в районе города Хелуан произошла авария грузового поезда с пассажирским автобусом. О происшествии сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

В районе Кафр-эль-Алоу, по предварительным данным, поезд, груженным углем, столкнулся с пассажирским транспортом, который вез рабочих швейной фабрики. От удара автобус полностью разрушился. В результате происшествия по меньшей мере четыре человека погибли, еще 26 пострадали.

На место выехали сотрудники экстренных служб и скорая помощь. Обстоятельства трагического происшествия выясняются.