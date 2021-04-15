В Египте поезд с пассажирами сошел с рельсов

Состав, выехавший из Каира вечером 14 апреля, так и не доехал до места назначения. После схода с рельсов четырех вагонов не менее десяти человек получили травмы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на египетские СМИ.

Крушение состава произошло в провинции Шаркия. Пострадавшие пассажиры, а это около десяти человек, получили незначительные травмы в виде порезов и ушибов.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Навстречу аварийному составу ехал еще один поезд. Машинист заметил преграду впереди и успел экстренно затормозить. Причины происшествия выясняются.