Более ста человек пострадали в результате крушения поезда в Египте

Серьезное крушение на железной дороге произошло днем в воскресенье, 18 апреля, в провинции Кальюбия на севере Египта.

По данным, которые озвучивают местные СМИ, несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Каир – Мансура, сошли с рельсов и перевернулись.

Известно, что количество пострадавших перевалило за сотню человек, задействованы десятки бригад скорой медицинской помощи, на место ЧП для координации работы медиков прибыл министр здравоохранения страны.

Возможные причины катастрофы пока не озвучиваются.

Напомним, что в марте текущего года на железной дороге в Египте уже произошло серьезное крушение – между станциями Марага и Тахта в провинции Сохаг столкнулись два поезда. Тогда погибли и пострадали десятки человек, момент аварии попал на видео.