Обрушение на ТЭЦ в Тамбове: людей извлекли из-под завалов

После обрушения кровли и части стены здания, расположенного на территории ТЭЦ в Тамбове, спасатели достали из-под завалов четырех человек, сообщает ТАСС.

"Троих человек достали, еще одного сейчас достаем, все живы", – цитирует агентство первого вице-губернатора Тамбовской области Олега Иванова.

На месте работают спасатели. По предварительной информации, людей под завалами больше быть не должно.

По сообщению экстренных служб, в среду, 14 апреля в 04:40 произошло обрушение крыши и части стены административного здания, котрое находится на территории ТЭЦ.