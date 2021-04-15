Тамбовская прокуратура взяла под контроль расследование ЧП на ТЭЦ

Расследование причин ЧП на тамбовской ТЭЦ взяли под контроль в областной прокуратуре. Напомним, что на территории станции обрушилось здание управления объектом. Об этом сообщает ГТРК "Тамбов".

В надзорном ведомстве напомнили, что ТЭЦ относится к категории стратегических объектов. Именно поэтому данное расследование – является приоритетной задачей.

Ранее сообщалось, что под завалами здания оказались двое сотрудников. Врачи экстренно доставили их в больницу, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Также прокуратурой области организована проверка соблюдения строительных норм и правил при эксплуатации данного объекта, функционирующего с 1960 года.

По итогам проверки будет принято решение, какие меры задействуют правоохранительные органы.