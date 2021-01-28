По факту пожара на Пермском пороховом заводе начата проверка

По факту пожара на Пермском пороховом заводе следователи начали проверку. В результате возгорания на производственном комплексе различные травмы получили трое рабочих.

"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет произведена выемка технической документации, видеозаписей камер наблюдения. Они изымаются для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз. Опрашиваются сотрудники предприятия. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на заводе" , – сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Напомним, пожар на одном из крупнейших предприятий российского оборонного комплекса вспыхнул в 08:30 по местному времени. Как сообщают жители близлежащих домов, перед этим прогремел мощный взрыв. Пожарным за час удалось совладать с огнем, который охватил около 50 квадратных метров. Трех рабочих порохового завода доставили в ожоговый центр.