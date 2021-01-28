Взрыв прогремел на пороховом заводе в Перми

Три человека получили травмы в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на пороховом заводе в Перми. Очевидцы сняли на видео поднявшийся в небо огненный гриб.

Пожар на одном из крупнейших предприятий российского оборонного комплекса вспыхнул в 08:30 по местному времени (06:30 по Москве), ему, как сообщают жители близлежащих домов, предшествовал мощный взрыв. Пожарным за час удалось совладать с огнем, который охватил около 50 квадратных метров.

Трех рабочих порохового завода доставили в ожоговый центр, об их состоянии ничего не сообщается.

Угрозы жизни и здоровью населения, как уточнили в региональном управлении МЧС, нет