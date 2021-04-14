Проживающие в контуре Тамбовской ТЭЦ могут получить горячую воду уже ночью

Жители Октябрьского района, которые находятся в контуре Тамбовской ТЭЦ, могут получить горячую воду уже ночью. Об этом сообщает ГТРК "Тамбов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, что ЧП на территории Тамбовской ТЭЦ случилось в 4 часа утра. Так, обрушилась кровля здания, где находится пульт управления станцией. Двое пострадавших, которые оказались под завалами, были направлены в больницу. На место трагедии незамедлительно выехали первые лица области и города, правоохранительных и надзорных органов.

Врио главы города Тамбова Максим Косенков заявил, что одна из главных задач – минимизировать последствия ЧП для горожан. Восстановительные работы на объекте могут занять несколько дней. Однако удалось найти техническое решение, благодаря которому воду планируют подать уже сегодня ночью.

В качестве резервного источника решили запустить седьмую турбину.