Татарстанцы назвали самые коррумпированные отрасли

Согласно результатам опроса общественно мнения, жители Татарстана считают самыми коррумпированными отраслями медицину и образование. Об этом рассказала ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Так, с последним решили бороться, объединив усилия.

Накануне в Татарстане было проведено совещание с представителями вузов и ведомств республики. Специалисты отмечают, что уровень коррупции в вузах стал ниже. В том числе, это связано и с созданием в каждом отдельном учебном заведении антикоррупционной комиссии.

Тем не менее, полагают представители вузов, необходим единый стандарт реагирования при нарушениях. Его созданием займутся в ближайшее время.