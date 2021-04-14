"Это аморально": двух зацеперов арестовали после поездки в московском метро

Двое приятелей в поисках славы прокатились на крыше вагона в московском метро, снимая происходящее на видео. Суд выходку начинающих блогеров не оценил – им дали несколько суток административного ареста.

Вояж от станции метро "Филевский парк" до "Багратионовской" молодые люди 20 и 23 лет от роду совершили днем 28 марта, после чего смонтировали ролик и выложили в соцсети. Вскоре им пришлось объясняться со стражами порядка.

"Я призываю всех так больше не делать, так как это неправильно, аморально и некрасиво с моей стороны", – сообщил один из подозреваемых в нарушении требований в области транспортной безопасности.

Сколько суток административного ареста получили зацеперы, стражи порядка не уточнили. Максимальное наказание, предусмотренное частью 3 статьи 11.15.1 КоАП – 10 суток.