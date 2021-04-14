Во Владивостоке наркоман убил знакомую вилкой

Во Владивостоке в квартире на улице Успенского мужчина в состоянии наркотического опьянения убил вилкой 45-летнюю женщину. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Как установило следствие, знакомый женщины ночью ударил потерпевшую вилкой в область рта. Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от обильного кровотечения в ротовой полости, что вызвало асфиксию, а затем смерть.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Правоохранители задержали мужчину, решается вопрос о заключении его под стражу.