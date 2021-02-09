Житель Сахалина убил сожительницу за отказ выключить музыку

На Сахалине по подозрению в убийстве задержали 49-летнего мужчину. Он, как полагают следователи, расправился с сожительницей из-за того, что та постоянно слушала музыку через портативную колонку и не реагировала на замечания.

Само преступление было совершено в начале февраля в Макарове. Пара ушла в загул, а посреди ночи 45-летняя женщина вспомнила о своей вечной спутнице – портативной колонке. Спутник жизни несколько раз просил ее убавить громкость или вовсе выключить устройство, но меломанка и не думала утихомириваться. Тогда мужчина вонзил ей нож в область левой голени и пропорол сосуды – кровь хлынула на пол.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее врачам не удалось. Подозреваемый, ранее уже бывавший в колонии, сначала попытался свалить вину на подругу сожительницы, с которой та якобы выпивала. Однако вскоре его прижали к стене и взяли под стражу на два месяца.