Навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной

Круглогодичной в ближайшее время должна стать навигация по Северному морскому пути. Такую задачу на заседании попечительского совета Русского географического общества поставил президент России Владимир Путин. Заседание попечительского совета РГО в режиме видеоконференции транслировал телеканал "Россия 24".

Ранее глава российского государства поручил российскому и Росатому до 15 июня 2021 года установить тарифы на ледокольную проводку судов по Северному морскому пути и ставки портовых сборов, взимаемых в морских портах, расположенных на побережье вдоль Севморпути.

Севморпуть – судоходный маршрут и главная морская коммуникация в российской Арктике. Он соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему.

Протяженность морского пути составляет 5 тысяч 600 километров от Бухты Провидения до пролива Карские Ворота. По Севморпути ежегодно перевозится 30-40 миллионов тонн грузов. К 2024 году планируется увеличить грузопоток через Арктику до 80 миллионов тонн.

Россия обладает мощным атомным ледокольным флотов. На Севморпути работают четыре атомных ледохода и первый и единственный в мире атомный ледокольный лихтеровоз, который так и называется – "Севморпуть".

Инцидент с перекрытием Суэцкого канала показал, что альтернативные пути доставки товаров из Европы в Азию должны активно развиваться.