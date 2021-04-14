Военным передают часть Таганрогского залива

Министерство обороны РФ получит в пользование на 20 лет часть Таганрогского залива Азовского моря. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что акватория будет использоваться исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Рыболовство в этом районе запретят, пишет агентство ТАСС.

Стоит отметить, что в городе Ейске, то есть на берегу Таганрогского залива, находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ.

Также там находится уникальный наземный комплекс НИУТКА. Это тренажер, который имитирует палубу авианосца, в частности, авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".