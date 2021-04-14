Комфортные территории: как изменят Москву "Индустриальные кварталы"

Вместо промышленной зоны – современные технопарки, заводы, а еще школы и детские сады. Вот в чем главная идея комплексного развития территории Москвы? Как меняется облик столицы, и где на месте заброшенных территорий создаются новые производства? Об этих и других темах в эфире "России 24" рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- Насколько актуальна сегодня проблема заброшенных промзон в столице?

- Действительно, на территории города Москвы сохранилось достаточно большое количество территорий, которые заняты бывшими промышленными объектами, которые на сегодняшний момент либо не функционируют вовсе, либо функционируют не в полную силу. Поэтому действующим законодательством предусмотрена процедура комплексного развития этих территорий. Мы запускаем программу под названием "Индустриальные кварталы", которая подразумевает реконструкцию существующих объектов и создание на их территории полноценных, комфортных для работы, проживания и проведения досуга территорий в городе.

- Программа предусматривает, как вы уже сказали, строительство новых промышленных объектов. А что еще будет на этих территориях?

- Всего, если говорить про программу. На сегодняшний момент мы понимаем, что речь идет о порядка 2 тысяч гектаров. На этой территории можно построить чуть более 35 миллионов объектов недвижимости. При этом из них 11 миллионов – это промышленные объекты, порядка 13 миллионов – это офисные, социальные, культурно-бытовые объекты. Оставшаяся часть – жилье. Все это позволит создать нам около 500 тысяч новых рабочих мест и создать нормальную, комфортную городскую среду в уже привычном для москвичей понимании. На сегодняшний же момент мы понимаем, что эти территории выглядят как заброшенные, где-то – это нефункционирующие полуразрушенные объекты, где-то – неэффективно используемые территории.

Реализация программы "Индустриальные кварталы" позволит нам создать полноценные и комфортные территории, где люди смогут и жить, и работать, и получать все необходимые услуги.

- Давайте поговорим о финансовой стороне вопроса: развитие вот таких территорий, оно будет осуществляться за счет бюджетных средств, или же все же проекты будут реализовываться за счет инвесторов? Как работает сам этот механизм?

- Если говорить про источники финансирования, то основным источником финансирования мы видим, конечно же, частные инвестиции. Мы оцениваем объем инвестиций в реализацию программы "Индустриальные кварталы" около 7 триллионов рублей. При этом есть часть жилья, которая необходима для реализации программы реновации – это где-то около 30 процентов всего жилья, которое планируется строить на указанных территориях. И эту часть мы планируем реализовывать в рамках работы нашего Фонда по реновации и, безусловно, с частичным софинансированием за счет бюджета

- А могут ли иностранные инвесторы участвовать в подобных проектах?

- Конечно! У нас нет ограничений в участии капитала компаний, которые участвуют в реализации данных проектов. Поэтому все инвесторы, которые заинтересованы в реализации проектов, создании новых рабочих мест – современных, высокотехнологичных, приглашаются к реализации проектов.

- Что реализация программы даст городу с точки зрения экономики? Потому что понятно, что будут организованы новые рабочие места в большом количестве.

- Безусловно, когда мы говорим о создании новых высококвалифицированных рабочих мест, мы в первую очередь понимаем, что это высокооплачиваемые рабочие места. Если говорить про реновацию территорий промышленных предприятий, то это переход на новые технологии, повышение производительности труда, и, безусловно, это, с одной стороны, рост заработных плат тех людей, которые работают на этих производствах, в этих офисных помещениях, но и, конечно же, это и бюджетный эффект, который мы оцениваем порядка 3 триллионов рублей.

В целом же, конечно же, мы видим, что реализация программы "Индустриальные кварталы", как и реализация программы реновации жилья в городе Москве, – это такой новый толчок к обновлению города, созданию нового современного производства, новой современной комфортной среды и создание комфортных условий для проживания москвичей.

- Спасибо! Будем изменить за изменениями в столице!