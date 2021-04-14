В ХМАО уволили чиновницу, которая брала взятку кроссовками

В поселке Талинка (ХМАО) уволили главного специалиста администрации, поскольку к ней утратили доверие. Причиной такого решения стало то, что она попалась на взятке.

Как сообщает прокуратура ХМАО, муниципальная служащая приобрела у предпринимателя пару обуви для своего супруга, которую не оплатила. При этом чиновница не уведомила главу поселения о личной заинтересованности.

По факту случившегося правоохранительные органы провели проверку и возбудили уголовное дело по статье, касающейся мелкого взяточничества. Сотрудницу администрации уволили в связи с утратой доверия.

Как сообщают некоторые СМИ, предприниматель незаконно размещал рекламу о распродаже обуви. Чиновница закрыла на это глаза, потребовав взятку в виде кроссовок.

Ранее сообщалось о десяти сотрудниках Ространснадзора в Дагестане, которых задержали по делу о взятке.