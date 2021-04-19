Чиновницу задержали за махинации с аварийным жильем. Видео

В Марий Эл силовики задержали заместителя главы Звениговской городской администрации, об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в Следственном комитете.

Правоохранители подозревают 34-летнюю чиновницу в совершения преступления, предусмотренного статьей о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следствие полагает, что в минувшем году женщина собрала с участников бюджетной программы по переселению из аварийного жилья деньги под видом добровольных пожертвований.

За переезд из непригодных для проживания помещений, она потребовала от одиннадцати человек перевести на счет Звениговской городской администрации суммы в размере от 100 до 285 тысяч рублей, пострадавшие успели перечислить часть средств.