Заместитель министра Саратовской области стал фигурантом уголовного дела

Пресс-служба СКР сообщила о задержании заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области, противоправную деятельность высокопоставленной чиновницы выявили сотрудники УФСБ России.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат".

По данным следствия, в 2019 году женщина скрыла необходимость возврата субсидий сельскохозяйственной организацией в областной бюджет, в связи с невыполнением условий, по которым предоставлялась дотация. Ущерб составил более миллиона рублей.

А с января 2019 по декабрь 2020 чиновница вместе с сотрудниками той же сельскохозяйственной организации предоставила в министерство недостоверные сведения для получения очередных субсидиарных выплат на повышение продуктивности, после чего были незаконно получены очередные денежные средства — более 4 миллионов рублей.

С подозреваемой проводятся следственные действия. В СКР не называют имени задержанной, однако речь, по предварительным данным, может идти о Григорьевой Татьяне, курирующей в области развитие животноводческой отрасли.