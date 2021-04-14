На окраине уральского поселка ребенка затянуло под лед

В Свердловской области сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели семилетнего ребёнка. Как передает ГТРК "Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", тело мальчика было обнаружено в воде на окраине посёлка Красноармейский Асбестовского городского округа.

По предварительным данным, компания друзей каталась на велосипеде. Решив помыть руки, один из детей спустился к дренажной трубе, которая установлена под автотрассой. Видимо, мальчик поскользнулся, и течение затянуло его под лёд. Дети бросились звать на помощь взрослых, но было уже поздно.

Как стало известно, полиция Асбеста уже направила официальное письмо собственнику автодороги. Его обязуют огородить опасный участок для предотвращения подобных ситуаций.