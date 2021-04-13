13 апреля 2021 18:49

Мальчик утонул под Асбестом, попытавшись помыть руки в реке


СУ СК РФ по Свердловской области


СУ СК РФ по Свердловской области

В поселке Красноармейский, расположенном в 8 километрах от Асбеста, под мостом через реку Островная утонул семилетний мальчик.

По информации СК РФ по Свердловской области, ребенок катался с приятелями на велосипедах, сошел к реке помыть руки, поскользнулся и упал в воду.

Потоком его затянуло под лед, а затем в проточную трубу под мостом. Его товарищи безуспешно пытались помочь самостоятельно, а затем побежали за взрослыми. Мама одного из детей остановила проезжающего водителя, и мужчине удалось достать утонувшего ребенка.

Вскоре прибежал отец пострадавшего и повез его в больницу. По пути он встретил ранее вызванную скорую, ехавшую навстречу. Бригада медиков провела реанимационные процедуры, однако спасти мальчика не удалось.

Ведомство проводит доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

происшествия гибель река новости Асбест Свердловская область