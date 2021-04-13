Мальчик утонул под Асбестом, попытавшись помыть руки в реке

В поселке Красноармейский, расположенном в 8 километрах от Асбеста, под мостом через реку Островная утонул семилетний мальчик.

По информации СК РФ по Свердловской области, ребенок катался с приятелями на велосипедах, сошел к реке помыть руки, поскользнулся и упал в воду.

Потоком его затянуло под лед, а затем в проточную трубу под мостом. Его товарищи безуспешно пытались помочь самостоятельно, а затем побежали за взрослыми. Мама одного из детей остановила проезжающего водителя, и мужчине удалось достать утонувшего ребенка.

Вскоре прибежал отец пострадавшего и повез его в больницу. По пути он встретил ранее вызванную скорую, ехавшую навстречу. Бригада медиков провела реанимационные процедуры, однако спасти мальчика не удалось.

Ведомство проводит доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.